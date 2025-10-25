  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kaçak kazıcılara suçüstü
Yerel

Kaçak kazıcılara suçüstü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kaçak kazıcılara suçüstü

Van’ın Özalp kırsalında gerçekleştirilen müdahalede, yetkililer tarafından dört kişi kaçak kazı yaparken durduruldu; iki zanlı hakkında adli işlem açıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi kırsal kesiminde gerçekleştirilen operasyonla A.Ç. (51), A.A.(51), H.A.(20) ve M.E.A. (32) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte; 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet keser, 1 adet tepe lambası, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler N.E. (41) ve Y.D.(37) hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem yapıldı.

ABD, dünya ile dalga geçiyor! Netanyahu'dan son istekleri beyin yakacak cinsten
ABD, dünya ile dalga geçiyor! Netanyahu'dan son istekleri beyin yakacak cinsten

Dünya

ABD, dünya ile dalga geçiyor! Netanyahu'dan son istekleri beyin yakacak cinsten

Kaçak sigara balonları yakalandı!
Kaçak sigara balonları yakalandı!

Dünya

Kaçak sigara balonları yakalandı!

Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı
Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı

Yerel

Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23