Kaçak kazı yapanlara "sosyal mesafe" kuralından 15 bin 750 lira para cezası uygulandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir kişiye de 866 lira para cezası verildi.