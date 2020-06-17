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Aktüel

Kaçak kazı yapanlara "sosyal mesafe" kuralından 15 bin 750 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:57:52 -
Kaçak kazı yapanlara "sosyal mesafe" kuralından 15 bin 750 lira para cezası uygulandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir kişiye de 866 lira para cezası verildi.

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