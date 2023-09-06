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Kültür - Sanat Kaçak kazı sonrası Adıyaman'da müthiş keşif: Roma dönemine ait mezar, tam 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kültür - Sanat

Kaçak kazı sonrası Adıyaman'da müthiş keşif: Roma dönemine ait mezar, tam 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:37:00 - 2023-09-06 23:56:07
Kaçak kazı sonrası Adıyaman'da müthiş keşif: Roma dönemine ait mezar, tam 1700 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Adıyaman ilimizde defineciler tarafından yapılan kaçak kazıda 1700 yıllık Roma dönemi olduğu o mezar bulundu. Müze Müdürü Mehmet Alkan, '1700 yıllık mezarın o dönemde önemli kişi ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Petrol Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, herhangi bir şüphelinin olmadığı alanda, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Durum, Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda Roma dönemine ait 1700 yıllık 5 mezar olduğu tespit edildi.

Kaçak kazı yapılan alanda inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Kaçak kazı yapılan alanda incelemelere başladık. Burada bir kapı açıklığını tespit ettik. Alanda yaptığımız inceleme ve kazılar sonucunda 8 basamakla inilen bölgede oda mezarı tespit ettik.

1700 yıllık mezarın o dönemde önemli kişi ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz. Bu alanı kazı çalışmaları ve incelemelerimizin tamamlanmasının ardından ziyarete açacağız" dedi. Jandarma olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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