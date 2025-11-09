  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kaçak hayat son buldu! Dağlarda çobanlık yapıyordu jandarma bastı

Van’ın Başkale ilçesinde hakkında “20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası” bulunan ve 1,5 yıldır firari olarak aranan şahıs, dağlık bölgede çobanlık yaparken jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sessizce sürü otlatan firari, yapılan kimlik kontrolünde tespit edilince gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışma neticesinde ’kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak 1,5 yıldan beri aranan B.K. (33) isimli şahsın Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi’nde saklandığı ve çobanlık yaptığı JASAT tarafından tespit edildi. 08.11.2025 günü icra edilen operasyonla arazide hayvan sürüsü içerisinde saklanırken yakalanan B.K., Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi.

