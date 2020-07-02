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Gündem

Kaçak Can Dündar Alman otomobil firmaları için ağladı

Firari Can Dündar, Alman otomobil firmalarına soruşturma açılmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 01:17:00 -
Kaçak Can Dündar Alman otomobil firmaları için ağladı

Rekabet Kurulu bugün, dünyanın ve Almanya’nın en büyük otomobil üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma başlatılması firari Can Dündar'a dokundu.

Firari Can Dündar konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yatırım yapar umuduyla rekabet ihlaline ses etme, yatırım yapmayınca gelsin blöf, şantaj, tehdit... Bir devlet böyle ayakta kalabilir mi?" diyerek basit bir soruşturmada bile Alman otomobil devlerinin yanında yer aldı.

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