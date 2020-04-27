  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.

2020-04-27 10:28:27 -
Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçak su ürünleri avı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta Keban Baraj Gölü Havzasında kaçak yollarla avlandığı değerlendirilen 700 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahsa para cezası kesildi.


Öteyandan ele geçirilen 700 kilogram balık ise imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı