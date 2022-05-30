"Kaçacak ifadesi en çok sana yakışıyor Kemal Kılıçdaroğlu"

Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.

İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aldığım resmi rakamlara göre, şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Sizler İstanbul'da 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Bakın ölümüne buradayım. Bize kaçacak diyenler zoru görünce kuyruk kıstırıp kaçtı' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan için yıllar önce de benzer yalanlara başvurduğunu ifade eden Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısı ile gündeme gelmişti. 2014'te sen Samanyolu'na çıkıp Tayyip Erdoğan için kaçacak ifadesi kullanmıştın. O tarihten sonra Türkiye'de ne badireler atlattık. 15 Temmuz darbe girişimini gördük. Her şeyi gördük. Ama Tayyip Erdoğan'ın bir milim geri adım attığını görmedik. Kemal Kılıçddaroğlu'nun ise daha önceki açıklamalarında, 15 Temmuz darbe girişiminden önce 'Bu ülkede darbe olmaz. Darbe olursa tankın üzerine çıkan ilk ben olurum' demişti. Peki havalimanına indi. Tankı gördü. Tankın üzerine mi çıktı yoksa Bakırköy belediye başkanının evine gitti. Şimdi bu adam utanmıyor ülkenin cumhurbaşkanına kaçacak diyor. Bu ifade en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışıyor. Kemal kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a sıçratmaya çalıştığı bu çamurun tutma ihtimali yok. Dönüp dolaşıp o çamur kendisine yapışıyor" dedi.