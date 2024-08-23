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Gündem Kaçacak delik bile yok artık! Terör örgütüne 4 koldan darbe
Gündem

Kaçacak delik bile yok artık! Terör örgütüne 4 koldan darbe

Yeniakit Publisher
2024-08-23 12:28:00 -
Kaçacak delik bile yok artık! Terör örgütüne 4 koldan darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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