Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı yapılacak? Çocuklara koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Bu süreçte ülkemizde 49 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Haziran ayında aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte milyonlarca kişi aşı oldu. Özellikle aileler eylül ayında okulların başlayacak olması sebebiyle çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, çocuklara aşı yapılacak mı?

Çocuklara koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Çocuklara korona aşısı zorunlu mu?

Aileler çocuklarına koronavirüs aşısı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Özellikle yüz yüze eğitime başlanacak olması sebebiyle aileler, eylül ayı öncesinde çocuklara yönelik bir kararın çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz” dedi.

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