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'Kaç saat oldu' hesabının yöneticisi yakalandı

FETÖ'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından 'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi yakalandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:50
'Kaç saat oldu' hesabının yöneticisi yakalandı

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni'den sonra propaganda yapan en önemli hesaplarından biri olan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı.

Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi.

Fuat Avni'den sonra en önemli propaganda hesabıydı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabıydı.

Örgüt propagandası yapan ve çok sayıda FETÖ mensubu tarafından takip edilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.

İkamet adresi bulundu ve orada yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yöneten şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi.

Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B.'nin İstanbul Beylikdüzü'ndeki ikametgâhına operasyon gerçekleştirildi. E.B. ikametgâhında gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde çok sayıda dijital veri ele geçirildi. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.B. sorguya alındı.

'Kaç Saat Oldu' isimli hesap 2015 yılından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nün propagandasını yapıyor.

Hesabın bugün itibariyle yaklaşık 750 bin takipçisi bulunuyor. FETÖ'cü hesap Fuat Avni'den sonra örgütün en önemli propaganda sosyal medya hesabıydı.

Murat Alan'ın ifadelerini cımbızlamıştı

'Kaç saat oldu' hesabı Yeni Akit haber müdürü Murat Alan'ın Akit TV’de Ergenekon (ETÖ) ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarına yönelik sert ifadelerini cımbızlayarak yayınlamıştı. ODA TV ve Kemalist medyanın da köpürtmeleriyle hedef haline gelen Alan hakkında, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:50
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. fetö
  4. fuat avni

YORUM YAZ

  • Takip altına alınmalıTakip altına alınmalı26 dk önce
    Kimler takip altına alınmalıdır?çok basit öyle değil mi?"kaç saat oldu"hesabının takipçileri kimse, ONLAR.DEVLET VE HÜKÜMETE SESLENIYORUM;CADI AVINI,SUÇLULARI ORDA BURADA ARAMAYI BIRAKIN ARTIK!
  • Ferruh Ferruh 1 sa önce
    Ben hep söylüyorum size Tövbe edin gelin Ben size 2 dolar vereceğim söz! Yoksa ömrünüzü hapislerde veyahut da gurbette tüketeceksiniz. Bir dahada memlekete gelemeyeceksiniz

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