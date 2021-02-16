Kabune pilavı tarifi | Kabune pilavı nasıl yapılır?

Isparta denilince akla ilk meşhur yemeklerden fırın kebabı ve kabune pilavı gelir. Kabune pilavı düğünlerde bahçelerde kurulan büyük kazanlarda pişirilir ve lezzeti bir başka olur. Lezzeti bir başka, tarifi ise bir o kadar pratik olan bu pilavın hazırlanışı merak ediliyor. Peki, kabune pilavı nasıl yapılır? Kabune pilavı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?