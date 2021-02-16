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Kadın - Aile Kabune pilavı tarifi | Kabune pilavı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabune pilavı tarifi | Kabune pilavı nasıl yapılır?

Isparta denilince akla ilk meşhur yemeklerden fırın kebabı ve kabune pilavı gelir. Kabune pilavı düğünlerde bahçelerde kurulan büyük kazanlarda pişirilir ve lezzeti bir başka olur. Lezzeti bir başka, tarifi ise bir o kadar pratik olan bu pilavın hazırlanışı merak ediliyor. Peki, kabune pilavı nasıl yapılır? Kabune pilavı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:16:00 -
Kabune pilavı tarifi | Kabune pilavı nasıl yapılır?

Kabune pilavı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 tane soğan (piyazlık doğranmış, tuzla ovulmuş şekilde), 750 gram dana gerdan (düdüklüde pişirilmiş şekilde), 2,5 su bardağı baldo pirinç, 1,5 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 2 su bardağı nohut (haşlanmış şekilde), 2 su bardağı et suyu, 1,5 su bardağı su

Kabune pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle dana gerdanı suyla birlikte düdüklüde iyice yumuşayana kadar pişirmeniz gerekir. Kalan suyu da pilavda kullanmak için saklayabilirsiniz. Nohutları bir gece önceden ıslatın ve ertesi günü yumuşayana kadar pişirmelisiniz.

Soğanları piyazlık olacak şekilde doğramaya başlayın. Tuzla birlikte ovmanız gerekir. Tencerenin tabanına soğanları koyun.

Düdüklüde pişmiş olan etleri didiklemelisiniz. Ardından soğanların üzerine ilave edip yaymaya başlayın.

Yıkanmış pirinçleri etlerin üzerine ilave edin. Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber serpiştirmeniz gerekir.

Haşlanmış olan nohutları pirinçlerin üzerine ilave edin.

Son olarak etleri haşladığınız suyu ve 1,5 su bardağı suyu da koyun.

Tencerenin kapağını kapatıp önce harlı ateşte 10 dakika, daha sonra kısık ateşte yaklaşık 25 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Pilavı 15 dakika kadar demlendirmelisiniz. Daha sonra tencereyi büyük bir servis tabağına ters çevirin.

Artık tabaklara porsiyonlayıp sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz.

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