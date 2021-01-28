Kabul edildi! Askerlikte yeni düzenleme

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Uzman çavuş detayı

Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştiriliyor.

Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi’nde ders verebilecek.

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.

Buna göre uzman çavuşların 55 yaşında emekli olmaları sağlanırken, 40 yaşının üzerindekiler komando birliklerinde kadrolu olarak görevlendirilecek.

Emeklilik yaş hadleri 55 oluyor

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla geçen hafta Meclis’e sunulan ve askerlik yasalarında değişiklikler yapan yasa teklifi, uzman çavuşlara yönelik de önemli değişiklikler içeriyor. Yaklaşık 200 bin uzman çavuşun beklediği beş maddelik düzenlemeyi Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Hürriyet’e şöyle anlatmıştı:

“Gelen kanunla beş madde üzerinde değişiklik olacak. Birincisi uzman çavuşların emeklilik yaş hadleri 55 oluyor. Daha önce uzman çavuşlarda yaş haddi yoktu. Eskiden dışarıdaki sivil işçi gibi hesaplanıyordu. Kim ne kadar çalışmış, belli değildi. 55 yaş haddi ile onlar da emekli olabilecek. İkinci olarak komando birliklerdeki personele yeni kadrolar açarak, 40 yaşın üzerindeki personel kadrolu olarak görevlendirilecek. Şu anda 50 yaşında Suriye’de görev yapan uzman çavuş var.

BEDELSİZ BEYLİK SİLAHI VERİLECEK

Uzman çavuşlukta eskiden 45 yaşına kadar çalışma imkânı vardı. Emekli olamadıkları için bir müddet sivil memurluk yapmışlardı. Bir, iki aylık. Bunlar sivil memurluktan emekli edilmişlerdi. Bu uzman çavuşlar bu kanun maddesiyle emekli uzman çavuş haklarına sahip olacaklar. Dördüncü maddemiz de beylik silahını devlet verecek. Uzman çavuşlar şimdiye kadar taşıdıkları silahı kendi paralarıyla satın alıyorlardı. Yüksekova ve Diyarbakır’da silahları olmadığı için şehit edilen uzman çavuşlarımız vardı.

Beşinci madde de kamu yararına Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği kurulacak. Şu anda yedi, sekiz tane derneğimiz var. Hepsi birleştirilip tek bir dernek yapılacak.