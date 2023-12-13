Kabuklarını çöpe atmayın: Kaynatıp içildiğinde meğer o sorunu bitiriyormuş! Soğan destek, böyle hazırlanıyor!

Bazı sebze ve meyvelerin kabukları da çok faydalı. Şimdiye dek soğanın kabuklarını çöp diye atıyorduk. Oysa büyük bir hata yapıyormuşuz. Soğan kabukları sağlık açısından çok faydalı çıktı.

SOĞAN KABUĞUNUN MUCİZELERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Çöp diye atılan soğan kabuğunu kaynatıp içmek yağ yakımını önemli oranda artırmaktadır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler için soğan kabuğu doğal bir mucizedir. Antioksidan içerdiğinden dolayı bağışıklık sistemini de soğan kabuğu güçlendirir. Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda korur ve vücudu mikroplara karşı dirençli hale getirir. Kaynatılarak içilmesi vücuttaki iltihaplanmayı gidermekte dışarı atımını da hızlandırmaktadır.

SOĞAN KABUĞU NASIL KAYNATILIR?

2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye ya da derin bir demliğe dökün.

Soğan kabuklarının üzerine 1 litre kadar kaynamış suyu ekleyin.

Kullanılan kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar soğan kabuklarının demlenmesini sağlayın.

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Sonrasında bu suyu süzerek günde 1 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz. Soğan kabuklarından elde edilen bu su vücudunuzu bir çok hastalığa karşı koruyacaktır.

Soğan kabuğunun iyi geldiği başlıca rahatsızlıklar

*Boğaz Yolunu Temizler.

*Ev Bitkileri İçin Besleyici.

*Ağız ve Diş Sağlığını Korur.

*Ödem Atıcıdır.

*Hücre Yeniler.

*Uykuyu Düzenler.

*Kan Şekerini Dengeler.

*Böbrekleri Temizler.

Öte yandan UNESCO tarafından gastronomi kenti seçilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı.