  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kritik Türkiye kararlarını cuma günü açıklayacaklar! Herkes nefesini tuttu, bunu bekliyor! Çok ama çok önemli

Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba “Gazze” kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı

İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın

Rusya, İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk halkına tarihi uyarı! Uyarı az önce geldi: Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Bu yıl vatandaşlar en çok bu aracı kiraladı! 145 liraya da 110 bin liraya da uçak bileti bulabilirsiniz

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

The Wall Street Journal yazdı! Avrupa orduları çöküşte, Türkiye'nin durumu ise...
Kadın - Aile Kabuklarını çöpe atmayın: Kaynatıp içildiğinde meğer o sorunu bitiriyormuş! Soğan destek, böyle hazırlanıyor!
Kadın - Aile

Kabuklarını çöpe atmayın: Kaynatıp içildiğinde meğer o sorunu bitiriyormuş! Soğan destek, böyle hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:34:00 - 2023-12-13 19:37:04
Kabuklarını çöpe atmayın: Kaynatıp içildiğinde meğer o sorunu bitiriyormuş! Soğan destek, böyle hazırlanıyor!

Soğan kabuğunun mucizevi faydaları. Meğer kaynatılıp içildiğinde vücuda müthiş faydalar sağlıyormuş. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan...

Bazı sebze ve meyvelerin kabukları da çok faydalı. Şimdiye dek soğanın kabuklarını çöp diye atıyorduk. Oysa büyük bir hata yapıyormuşuz. Soğan kabukları sağlık açısından çok faydalı çıktı.

SOĞAN KABUĞUNUN MUCİZELERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Çöp diye atılan soğan kabuğunu kaynatıp içmek yağ yakımını önemli oranda artırmaktadır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler için soğan kabuğu doğal bir mucizedir. Antioksidan içerdiğinden dolayı bağışıklık sistemini de soğan kabuğu güçlendirir. Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda korur ve vücudu mikroplara karşı dirençli hale getirir. Kaynatılarak içilmesi vücuttaki iltihaplanmayı gidermekte dışarı atımını da hızlandırmaktadır.
SOĞAN KABUĞU NASIL KAYNATILIR?

2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye ya da derin bir demliğe dökün.

Soğan kabuklarının üzerine 1 litre kadar kaynamış suyu ekleyin.

Kullanılan kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar soğan kabuklarının demlenmesini sağlayın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonrasında bu suyu süzerek günde 1 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz. Soğan kabuklarından elde edilen bu su vücudunuzu bir çok hastalığa karşı koruyacaktır.
Soğan kabuğunun iyi geldiği başlıca rahatsızlıklar

*Boğaz Yolunu Temizler.
*Ev Bitkileri İçin Besleyici.
*Ağız ve Diş Sağlığını Korur.
*Ödem Atıcıdır.
*Hücre Yeniler.
*Uykuyu Düzenler.
*Kan Şekerini Dengeler.
*Böbrekleri Temizler.

Öte yandan UNESCO tarafından gastronomi kenti seçilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı.

Günde bir kaşık bol bol tüketin! Çörek otu: kolesterolü düşürüyor, karaciğeri tertemiz yapıyor! Her gece yemenin faydaları
Günde bir kaşık bol bol tüketin! Çörek otu: kolesterolü düşürüyor, karaciğeri tertemiz yapıyor! Her gece yemenin faydaları

Kadın - Aile

Günde bir kaşık bol bol tüketin! Çörek otu: kolesterolü düşürüyor, karaciğeri tertemiz yapıyor! Her gece yemenin faydaları

Bunu eken, parayı buluyor! Resmen altın biçiyor! Duyan hasadına başladı, çok sayıda kişi listesine aldı
Bunu eken, parayı buluyor! Resmen altın biçiyor! Duyan hasadına başladı, çok sayıda kişi listesine aldı

Aktüel

Bunu eken, parayı buluyor! Resmen altın biçiyor! Duyan hasadına başladı, çok sayıda kişi listesine aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23