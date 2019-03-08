Kabracabey’den milli takıma U19 Milli Takımı’nın 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı.

U19 Milli Takımı’nın 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Bursaspor’un altyapısından yetişen Karacabey Belediyespor’a kiralık olarak verilen başarılı defans oyuncusu İsmail Çokçalış U-19 Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Karacabey Spor Kulübü’nde oynadığı maçlarda yaptığı asistlerle göz dolduran Çokçalış’ın, Bursaspor’la sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

TFF’den Milli Takım kadrosuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

U19 Milli Takımımızın 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 12 Mart 2018 Salı günü saat 12.30’da, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.

U19 Milli Takımı’nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)



Defans: Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (FC Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediye Spor A.Ş.), Mert Çelik (Medipol Başakşehir FK), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)



Orta Saha: Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Recep Gül (Galatasaray A.Ş.), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)



Forvet: Ahmed Kutucu (FC Schalke 04), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe A.Ş.)



Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Şenol Ustaömer

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