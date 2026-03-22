Kablosuz kulaklık dönemi bitiyor mu? Kablolu kulaklıklar geri döndü

Bir dönem “eski teknoloji” olarak görülen kablolu kulaklıklar, şaşırtıcı bir geri dönüşe imza atıyor. Kablosuz kulaklıkların hâkimiyetine rağmen kullanıcılar, bağlantı sorunları ve pil derdi olmadan müzik dinleme deneyimi sunan kablolu modellere yeniden yöneliyor.

Her şey, Apple’ın 2016 yılında iPhone modellerinden kulaklık girişini kaldırmasıyla başlamıştı. Bu adım, kablosuz kulaklıkların önünü açarken birçok kullanıcıyı da Bluetooth dünyasına mecbur bırakmıştı. Ancak bugün gelinen noktada, dengeler yeniden değişiyor.

SATIŞLAR PATLADI, TREND GERİ DÖNDÜ

Pazar araştırmalarına göre, yıllarca düşüşte olan kablolu kulaklık satışları 2025’in ikinci yarısından itibaren yeniden yükselişe geçti. 2026’nın ilk haftalarında ise satış gelirlerinde yüzde 20’yi aşan artış kaydedildi. Uzmanlar bu yükselişi yalnızca teknik avantajlarla değil, aynı zamanda “teknoloji yorgunluğu” ile açıklıyor.

NEDEN YENİDEN POPÜLER?

Kablolu kulaklıkların en büyük avantajı, sunduğu kesintisiz deneyim. Bluetooth bağlantı sorunları, eşleşme problemleri ve aniden biten pil gibi sorunlar kullanıcıları alternatif arayışına itiyor.

Uzmanlara göre kablolu modeller:

Daha stabil bağlantı sunuyor

Aynı fiyat aralığında daha yüksek ses kalitesi veriyor

Kullanımda “tak ve çalıştır” kolaylığı sağlıyor

Ayrıca bazı kullanıcılar için kablolu kulaklıklar artık sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bir stil ve kimlik göstergesi haline gelmiş durumda.

SADECE TEKNOLOJİ DEĞİL, BİR KÜLTÜR DEĞİŞİMİ

Kablolu kulaklıkların dönüşü, daha geniş bir trendin parçası olarak görülüyor. Analog teknolojilere yönelim, dijital dünyaya karşı gelişen bir tepkiyi de yansıtıyor. Kasetler, eski kameralar ve plaklar gibi ürünlerin yeniden popülerleşmesi, bu değişimin sinyallerini veriyor.

Buna rağmen kablosuz kulaklıkların sunduğu hareket özgürlüğü hâlâ önemli bir avantaj. Ancak uzmanlara göre kullanıcılar artık “en yeni” olanı değil, “en sorunsuz” olanı tercih etmeye başlıyor.

Sonuç olarak, kablolu kulaklıklar sadece geri dönmekle kalmadı; teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bluetooth mu, kablo mu? Görünen o ki bu rekabet daha uzun süre gündemde kalacak.