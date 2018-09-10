Kablosuz internet erkekleri kısırlaştırıyor

Cep telefonlarının değil sadece, dizüstü bilgisayarların ve bilhassa wireless (kablosuz) internet dalgalarının yetişkin erkeklerde kısırlığa yol açtığında artık kuşku kalmadı. Uzmanlar ısrarla elektronik bu tür araç gereçlerin uzun süre kullanılmamasını öğütlüyor. Kablosuz internet bağlantılarının da artık toplumsal bir sıkıntı, devletin müdahalesini gerektirecek ölçüde bir sıkıntı haline geldiği ileri sürülüyor.

Yakın zamana kadar cep telefonları yansıtıcıları için ayağa kalkan insanların bir zaman sonra “wireless” için de protestolara başlayacakları belirtiliyor. Şimdilik alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde “bedava” internet bağlantısı insanlara hoş gelse de, zararı anlaşıldıkca isyanlara sebep olacak...