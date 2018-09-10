THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kablosuz internet erkekleri kısırlaştırıyor

Wireless internet dalgalarının yetişkin erkeklerde kısırlığa yol açtığında artık kuşku kalmadı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:41
Kablosuz internet erkekleri kısırlaştırıyor

Cep telefonlarının değil sadece, dizüstü bilgisayarların ve bilhassa wireless (kablosuz) internet dalgalarının yetişkin erkeklerde kısırlığa yol açtığında artık kuşku kalmadı. Uzmanlar ısrarla elektronik bu tür araç gereçlerin uzun süre kullanılmamasını öğütlüyor. Kablosuz internet bağlantılarının da artık toplumsal bir sıkıntı, devletin müdahalesini gerektirecek ölçüde bir sıkıntı haline geldiği ileri sürülüyor.

Yakın zamana kadar cep telefonları yansıtıcıları için ayağa kalkan insanların bir zaman sonra “wireless” için de protestolara başlayacakları belirtiliyor. Şimdilik alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde “bedava” internet bağlantısı insanlara hoş gelse de, zararı anlaşıldıkca isyanlara sebep olacak...

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:41
  1. wireless
  2. erkeklerde kısırlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane 10 Eylül Pazartesi
    1. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane 10..
    2. Yuva kurarken...
    3. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    4. Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    5. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    6. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    7. TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    8. En tehlikeli bulaşıcı hastalık: Kızamık
    9. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    10. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    11. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    12. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    13. Siemens'ten Türkiye açıklaması: Henüz..
    14. MYK toplantısı sonrası AK Parti'den..
    15. FETÖ'den 'sessizce direnin' çağrısı!
    16. Ankara nöbetçi eczane Keçiören 10..
    17. Galatasaray'ın rakibinden itiraf!..
    18. Karadeniz'de fırtına çıktı, palamut..
    19. Burundi Genelkurmay Başkanı Prime..
    20. Hindistan’da kafasıyla hem ceviz hem..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'