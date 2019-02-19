0553 313 94 23

Kablo hırsızlarına operasyon: 5 gözaltı

Konya'nın Meram ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 17:45
Kablo hırsızlarına operasyon: 5 gözaltı

Konya'nın Meram ilçesinde jandarma, telefon hattındaki kablo hırsızlığı olaylarına karıştıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 17 Şubat'ta Sağlık Mahallesi'nde iki ayrı noktada meydana gelen telefon hattındaki 450 metre uzunluğunda kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada, olayı  H.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.B.'nin sorgusunda olayı B.S., M.D., H.H.D. ve Y.D. ile birlikte gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine 4 kişi de gözaltına alındı. Sorguları sırasında olayı itiraf eden şüpheliler, ocak ayında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde de telefon hattındaki kabloları çaldıklarını söyledi. 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:45
  1. Konya
  2. Meram
  3. Kablo hırsızlığı
  4. 5 gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanık doktora göre küçük Recep Tayyip “enfeksiyondan” hayatını kaybetmiş
    1. Sanık doktora göre küçük Recep Tayyip..
    2. AK Parti Çankırı meclis üyesi adayları..
    3. Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve..
    4. Vali öğrencilere bağlama dağıttı
    5. Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’..
    6. Avrupa ülkesi bu davayı konuşuyor!..
    7. FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe..
    8. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    9. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    10. İsviçre'de çığ faciası
    11. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    12. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    15. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    16. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    17. Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile..
    18. Karabük'te korkutan olay! Futbol..
    19. Tunç Soyer: “İzmir’de işsiz genç,..
    20. (Özel) Kendi kendine hareket eden..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü