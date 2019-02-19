Kablo hırsızlarına operasyon: 5 gözaltı Konya'nın Meram ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde jandarma, telefon hattındaki kablo hırsızlığı olaylarına karıştıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 17 Şubat'ta Sağlık Mahallesi'nde iki ayrı noktada meydana gelen telefon hattındaki 450 metre uzunluğunda kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada, olayı H.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.B.'nin sorgusunda olayı B.S., M.D., H.H.D. ve Y.D. ile birlikte gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine 4 kişi de gözaltına alındı. Sorguları sırasında olayı itiraf eden şüpheliler, ocak ayında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde de telefon hattındaki kabloları çaldıklarını söyledi. 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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