  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler ABD üslerinde alarm yükseldi: Uydu görüntülerinde askeri yığınak Türkiye 2500 DEAŞ’lı vatandaşını Irak’tan istedi mi? Irak Adalet Bakanı cevapladı... Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?
Sağlık Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı
Sağlık

Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kabızlık sandı, gerçek ameliyatta ortaya çıktı! Karnından tam 2 litre boşaltıldı

Karın şişliği ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastada, sorunun kabızlık değil idrar birikmesi olduğu ortaya çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Ramazan Aydın, karın şişliği ve idrar yapamama şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede şişliğin kabızlıktan değil idrar birikmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

 

Şişkinliğin sebebi kısa sürede anlaşıldı

Şişliği kabızlık zanneden Aydın'ın yapılan müdahalesinde karnından 2 litre idrar boşaltılırken, 400 cc büyüklüğünde prostatı olduğu tespit edildi. Hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Doç. Dr. Önder Çınar, hastanın karın şişliği şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Ramazan bey karnında şişlik nedeniyle başvurmuştu. Yaptığımız muayene ve değerlendirmeler sonucunda karnındaki şişliğin idrara bağlı olduğunu tespit ettik. O gün yaptığımız müdahale sonrasında yaklaşık 2 litre idrar boşalttık. Bu boşalttığımız idrar sonrasında yaptığımız tahlillerde hastamızın böbrek fonksiyonlarının bozulduğunu ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu tespit ettik. Diğer kan tetkiklerinde de bozukluklar mevcuttu. Hastayı sonda ile takip ettik ve kan değerlerinin normale gelmesini bekledik. Değerler düzeldikten sonra ameliyatını planladık" dedi.

 

Ameliyat sonrası yan etkiler olmadı

Hastanın prostatının 400 cc büyüklüğünde olduğunu ve idrar kanalını tamamen kapattığını ifade eden Çınar, "Birçok merkezde 80 gram üzerindeki prostatlarda açık ameliyat önerilmektedir. Ramazan beyin prostatı 400 cc'ye kadar büyümüştü. Kendisine açık ameliyat önerilmişti. Biz ise Holep yöntemiyle prostatı idrar yolundan, kapalı olarak çıkarttık. Daha önce 350 gramlık prostat ameliyatı yapmıştık. Bu kez 400 cc prostatı kapalı yöntemle çıkardık. En önemlisi ameliyat sonrası hastada idrar kaçırma gibi bir yan etki gelişmedi. İdrarını rahat yapabiliyor. 400 cc prostatın idrar kaçırma olmadan kapalı yöntemle alınması bizim için önemli bir başarıdır" diye konuştu.

 

"Hasta günlük hayatına çok daha hızlı dönebilmektedir

Kapalı ameliyatın avantajlarına da değinen Çınar, "Açık ameliyatta iyileşme süresi ve sonda kalış süresi daha uzun olmakta, hasta günlük yaşamına daha geç dönmektedir. Ayrıca yara yeri komplikasyonları daha sık görülmektedir. Kapalı ameliyatta ise hastanede yatış süresi kısalmakta, kanama daha az olmakta ve hasta günlük hayatına çok daha hızlı dönebilmektedir" ifadelerini kullandı.

 

"Kapalı ameliyat yaptı, şimdi çok iyiyim"

Hasta Ramazan Aydın ise yaşadıklarını, "Karnım ilk geldiğimde çok şişti. Karnımdan 2 litre idrar çıktı. Şişliği kabızlık sanıyordum ama prostatmışım. İlk gittiğim hastanede açık ameliyat denmişti. Hocam kapalı ameliyat yaptı, şimdi çok iyiyim" sözleriyle anlattı.

Uzman isim açıkladı! Bu olay şehir efsanesi değilmiş
Uzman isim açıkladı! Bu olay şehir efsanesi değilmiş

Sağlık

Uzman isim açıkladı! Bu olay şehir efsanesi değilmiş

Görmezden gelmeyin! Kışın ciltte başlayan bu belirtilere dikkat
Görmezden gelmeyin! Kışın ciltte başlayan bu belirtilere dikkat

Sağlık

Görmezden gelmeyin! Kışın ciltte başlayan bu belirtilere dikkat

Gençlerde kalp krizi belirtileri nelerdir?
Gençlerde kalp krizi belirtileri nelerdir?

Sağlık

Gençlerde kalp krizi belirtileri nelerdir?

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23