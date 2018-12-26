Kabızlık derdi



Kabızlığın sebeplerini ve önlemlerini biliyor musunuz? Kabızlığın önde gelen sebebi yetersiz sıvı alımı ve yetersiz lifli yiyecek..

Bakın neden kabız olunuyor:

Kabızlık genel bir tanımla büyük abdestin gecikmesi, sert, kuru ve zor bir şekilde gerçekleşmesidir.

Çoğunlukla baş ağrısı, sinirlilik, hazımsızlık, nefeste fena koku, karında gerginlik ve şişkinlik gibi belirtilerde verir.



Oluşumunda pek çok sebep olabilir. Fakat önem sırasına göre şunları belirtmemiz mümkün:

• Yetersiz posa ve sıvı alımı

• Fiziksel hareket azlığı

• Gebelik

• Yaşlılık

• İlaçlar (antidepresanlar, antasidler, antihipertansifler..)

• Metabolik hastalıklar ( hipotroidizm, hiperkalsemi..)

Kabızlığı Önleme Yolları

• Günde en az 2 litre su ve diğer sıvıları tüketmelisiniz. Sıvı büyük abdestin yumuşak kalmasına, hacim oluşturmasına yardımcı olur ve atımı kolaylaştırır.

• Kuru baklagiller, tam tahıllar ve ekmek, sebzeler ve meyveler gibi posadan zengin besinleri sık ve bol miktarda tüketin. Posa büyük abdestin hacim sağlar, kolondan geçmesini kolaylaştırır.

• Atıklar kalın barsağınızda uzun zaman kalırsa onların dışarı atılması daha güçtür. Vücut, suyu atmaya devam eder ama dışarı çıkma güçleşir.

• Fiziksel açıdan aktifliğinizi sürdürün ve yeterince dinlenin. Günlük 45 dakikalık yürüyüşlerin çok faydası olacaktır.

• Doktorunuz tavsiye etmedikçe posa hapları ve tozları ile laksatif gibi saçmalıklardan kaçının. Sabahları aç karnına yenilecek 3-4 kuru kayısı veya erik üzerine içilecek ılık bir bardak su yumuşatıcı gibi hareket eden doğal laksatiftir, rahatlamanızı sağlamaya yetecektir.