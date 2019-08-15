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Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada mı?

Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Bu dertten mustarip olanlar için şahane önerilerimiz var.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:53
Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada mı?

Kabızlık bir diğer adıyla konstipasyon bağırsak hareketlerinin yavaş olması anlamına gelir. Kabızlık kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur.

Kabızlık neden yaşanır?

Yeme-içme alışkanlığındaki değişiklikler kabızlığa yol açar.

Yeterli su içilmemesi durumunda kabızlık sık sık yaşanır.

Lif tüketimi az ise kabızlık kaçınılmaz bir sorundur.

Çok fazla süt ve süt ürünü tüketimi de kabızlığı tetikler.

Hareketsizlik kabızlığa yol açan sebeplerdendir.

Stres kabızlık sorununa da yol açar.

Bazı ilaçların düzenli olarak kullanılması bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebilir.

Sindirim sistemi sorunları kabızlığa yol açabilir.

Gebelerin büyük bölümü hormonların etkisiyle kabızlık yaşayabilir.

Ayrıca kolon kanseri belirtilerinden biri de kabızlıktır.

Kabızlıkla mücadele etmek için neler yapılmalıdır?

Günde en az 2,5 litre su içmeye özen gösterilmeli.

Sabah uyandıktan sonra güne ılık bir bardak suyla başlayabilirsiniz.

Lif yönünden zengin olan meyveleri günlük beslenme listenize ilave edebilirsiniz.

Hareketsizlik kabızlığın önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle egzersiz ve yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyin.

Kabızlık sorunu yaşayanlar hangi meyveleri tüketmelidir?

Kabızlığın en önemli çözümü lifli gıdaları tüketmekten geçer. Lif yönünden zengin meyveleri günlük beslenmenize dahil ederek kabızlıktan kurtulabilirsiniz. Elma, muz, avokado, böğürtlen, kivi, armut ve nardan yalnızca birinden günde bir porsiyon tüketerek bedeninizin günlük lif ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Kabızlıktan kurtulmanın kesin çözümü?

Bilindiği gibi bağırsak hareketleri için en çok tercih edilen ürün kayısıdır. Bir bardak suyun içerisine 2-3 adet kuru kayısı koyup, bardağın üzerini kapatın. Sabah uyandığınızda öncelikle bardaktaki suyu için ardından da kayısıları yiyin. Bu yöntemi kuru erikle de yapabilirsiniz. Her sabah içeceğiniz bu su kısa süre içiresinde sindirim siteminizin düzene girmesine yardımcı olacaktır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:53
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