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Kabızlığa karşı keten tohumu

Kabızlık günlük hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:32
Kabızlığa karşı keten tohumu

Kabızlığa iyi gelen bitkilerin bir kısmı, bağırsak mukozasına etki ederek onun çalışmasına teşvik eder ve dışarı çıkmayı kolaylaştırır. Bir kısım bitkiler ise suyla birlikte şişerek kitlenin daha geniş olmasına sebep olur, bu da bir süre sonra bağırsak hareketlerini başlatarak rahatlamayı kolaylaştırır. Eğer müzminleşmiş bir durum varsa, su alınca kitle artıran yiyecekleri tercih etmek gerekir.

Keten Tohumu: Keten tohumu, müsilaj taşıdığı için, hem tahrişi azaltır hem de kitle oluşturur.

Sinameki: Çabuk etki etmesini istiyorsak, sinameki... Yalnız bu bitkinin dozunu iyi ayarlamak gerekir. Herkes farklı hassasiyete sahiptir ve deneyerek uygun miktarı anlamak lazım. Sinameki tahriş edicidir ve piyasadan aldığımız sinamekinin gerçekten sinameki olup olmadığını, hangi bitkiden elde edildiğini ve usulüne uygun kurutulup kurutulmadığını kontrol etmemiz gerekir.

Melisa çayı'nı ömür boyu içmekte fayda var..

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:32
  1. kabızlık
  2. keten tohumu

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