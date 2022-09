Kabinede değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kabine'de değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi;

8 ay kaldı. 8 ay içinde bu tür bir şey yapmak yöneticilik açısından sağlıklı bir şey olmasa gerek. Olabilir yani hiç belli olmaz. Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir.

Bir şey bizim için çok önemli. Kimliğimizden değerlerimizden ödün vermeden değişime açığız. Helalleşme noktasında böyle bir sıkıntı varsa, her an her zaman helalleşmeye açığım.

Küskün arkadaşlarımıza kapımızı açmak suretiyle partimizin içinde değerlendiriyor, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şahıslara kırgınlık olabilir ama davaya kırgınlık olmaz.