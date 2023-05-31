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Gündem Kabine yeni dönem öncesi son kez toplanacak
Gündem

Kabine yeni dönem öncesi son kez toplanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-31 07:12:00 -
Kabine yeni dönem öncesi son kez toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Yeni kabine öncesi, son toplantı yapılacak.

YSK'nın 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak.

Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamadan önce son toplantı yapılacak.

Bugün yapılacak toplantının saati 15.30 olarak belirlendi.
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