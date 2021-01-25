Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak, Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?

Bakanlar Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Koronavirüs aşısı, kısıtlamalar, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik kararların Kabine toplantısında görüşüleceğini açıklamasıyla yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, Koronavirüs aşısı, kısıtlamalar restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor.

Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.