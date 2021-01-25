  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak, Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?
Yaşam

Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak, Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirileceği Kabine toplantısında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Kabine toplantısında Koronavirüsle ile ilgili hangi adımlar atılacak? İşte tüm detaylarıyla haberimiz…

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:14:00 -
Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak, Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?

Bakanlar Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Koronavirüs aşısı, kısıtlamalar, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik kararların Kabine toplantısında görüşüleceğini açıklamasıyla yeni kararların neler olacağı merak ediliyor. Toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, Koronavirüs aşısı, kısıtlamalar restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor.

Kabine toplantısından sonra neler değişebilir?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed rejimi askerlerine pusu!
Dünya

Esed rejimi askerlerine pusu!

Suriye’de Palmyra ile Deyr ez Zor’u birbirine bağlayan yolda Esed rejimine ait askeri personel taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. S..
İran gemisine el koydular
Dünya

İran gemisine el koydular

Endonezya, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelendiği İran gemisine el koydu.
Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Dünya

Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Rus paralı askerden oluşan Wagner Grubu tarafından Libya'da kazılan siperler uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay