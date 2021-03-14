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Yaşam Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?
Yaşam

Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

Korona yasakları yeniden mi başlayacak? Kontrollü normalleşme adımladı 1 Mart'ta atıldı. 1 Mart'tan itibaren illere göre normalleşme adımları atıldı. Ancak bu süreçte bazı illerde vakalar arttı. Özellikle İstanbul'da rakamlar hızlı bir artış gösterdi. Hal böyle olunca vatandaşlar korona yasaklarının dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabinede neler konuşulacak? 15 Mart kabine toplantısı gündemi

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:23:00 -
Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

Korona yasakları ne zaman başlayacak? Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Uzun süredir uygulanan yasaklar1 Mart'ta revize edildi. İllerin risk durumları belirlendi ve kısıtlamalar buna göre uygulanmaya başladı. Peki, kabine ne zaman toplanacak?

Kabine toplantısında hangi kararlar çıkacak?

1 Mart'ta açıklanan risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Bu sebeple risk haritasının 15 Mart Pazartesi günü yenilenmesi bekleniyor. Aynı zamanda 15 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise koronavirüs salgını olacak. Kulislerde yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü yasaklarının döneceği konuşuluyor.

Yasaklarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

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