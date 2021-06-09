Kabine Toplantısı yeni kararları neler? Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün?

Kabine toplantısı gündemde yer alıyor. Kabine en son 31 Mayıs tarihinde toplanmıştı ve sonrasında yeni kararlar açıklanmıştı. Yeni kabine toplantısı tarihi belli oldu. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün 2021?

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün?

Geçtiğimiz kabine toplantısı 31 Mayıs tarihinde yapıldı ve sonrasında yeni kurallar açıklandı. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Bundan dolayı kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılıyor.

NATO zirvesinden dolayı kabine toplantısı tarihi değişti. Yeni kabine toplantısı bu hafta perşemebe günü yani 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı yeni kararları neler?

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, “Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır” yorumu yapıyor.Edinilen bilgiye göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor. Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.