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Aktüel Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?
Aktüel

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

TOKİ projesinden yeni ekonomik gelişmelere kadar pek çok konunun görüşüleceği kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 09:03:00 -
Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında... Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Kabine toplantısı 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15.00 sularında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 18.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

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