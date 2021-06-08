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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgınının başından bu yana süreçle ilgili kritik kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Vatandaşlar bu sebeple kabine toplantılarının ne zaman, ayın kaçında yapılacağını yakından araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 09:39:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Yasaklar, aşılama hızı gibi pek çok konuda vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevabını araştırıyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor. Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılmış, kademeli normalleşme takvimi açıklanmıştı. Ancak önümüzdeki kabine toplantısı 14 Haziran’daki NATO zirvesi sebebiyle öne çekildi. Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor. Toplantıda kısıtlamaların ne kadar süreceği, aşı tedariki ve uygulama hızına ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.

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