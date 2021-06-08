Yasaklar, aşılama hızı gibi pek çok konuda vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevabını araştırıyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor. Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılmış, kademeli normalleşme takvimi açıklanmıştı. Ancak önümüzdeki kabine toplantısı 14 Haziran’daki NATO zirvesi sebebiyle öne çekildi. Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor. Toplantıda kısıtlamaların ne kadar süreceği, aşı tedariki ve uygulama hızına ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.