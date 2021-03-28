Koronavirüs salgının ilk gününden bu yana kabine toplantıları vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Son kabine toplantısı 15 Mart’ta yapıldı. Vatandaşlar sık sık bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağını, alınacak kısıtlama kararlarını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Korona yeni yasaklar neler?

1 Mart’ta yapılan kabine toplantısında illerin risk durumu belirlendi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre kısıtlamalar belirlendi. Söz konusu risk haritasının 15 günde bir revize edilmesi bekleniyordu. 15 Mart’ta yapılan toplantıda ise 1 Mart’ta alınan kararların bir süre daha uygulanmasına karar verildi.

Son dönemde pek çok ilde vakalar artmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısında risk haritasının revize edilmesi bekleniyor.

81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da bu illerde 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Düşük ve orta riskli illerde ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim sürüyor.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebiliyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu illerde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim sürüyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çok yüksek riskli illerde yeme içme mekanları paket servis ve gel al hizmeti veriyor.

Kabine toplantısının 29 Mart Pazartesi günü saat 15.30 gibi başlaması bekleniyor. Toplantıda artan vaka sayıları, illerin risk durumu ve aşı konusunun görüşülmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon