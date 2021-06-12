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Gündem Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Son olarak 1 Haziran tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrası gerçekleşmesi beklenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi geçtiğimiz gün ertelenmişti. Ertelenen Kabine toplantısının bu hafta hangi gün yapılacağı merak kazandı. Peki, bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 19:56:00 -
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürerken edinilen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılacağı iddia edilen toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda.

Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı bu hafta erkene alındığı bilgisi gelmiş ve 10 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi.

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