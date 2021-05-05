Tam kapanma süreci 29 Nisan saat 19.00’da başladı. 17 gün sürecek olan tam kapanma süresinin uzaması ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı yapılacak olan kabine toplantısı ile belli olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı tarihi gündemde merak ediliyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı. Kabine toplantısı tarihi açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.

Tam kapanma uzatılacak mı?

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma süreci ile ilgili tüm detaylar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde duyurulmuştu. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Tam kapanma ile ilgili sürenin uzamasına dair kararın yapılacak olan kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Öte yandan tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.