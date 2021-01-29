Başkan Erdoğan tarafından bu hafta içerisinde yapılan açıklamada, kafelerin ve restoranların yeniden oturarak hizmete açılması için Kabine Toplantısı işaret edilmiş ve eldeki verilere göre istişare yapılacağını söylemişti. Bu sebeple Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı merak kazandı.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.