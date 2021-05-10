Tam kapanma sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan Kabine toplantısının ardından tam kapanma kararının verilmesiyle beraber birçok yeni yasak ve tedbir getirildi. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Dolayısıyla vatandaşlar, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda okullara ilişkin alınan kararlarda da bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Okulla açılacak mı? MEB sınavlar ne zaman?