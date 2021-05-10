Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Tam kapanma sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son yapılan Kabine toplantısının ardından tam kapanma kararının verilmesiyle beraber birçok yeni yasak ve tedbir getirildi. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Dolayısıyla vatandaşlar, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda okullara ilişkin alınan kararlarda da bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Okulla açılacak mı? MEB sınavlar ne zaman?
27 Nisan tarihinde yapılan son kabine toplantısının ardından 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda yeni yasak ve tedbirler getirilirken Devletin birçok kurumu da yeni kararlar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılmasını planladığı sınavlar için erteleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı da birçok sınavı için erteleme kararı alırken vatandaşlar, tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Tam kapanma sürecinde Kabine’nin toplanması bekleniyor. Kabine toplantısının 10 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Söz konusu toplantı neticesinde okulların durumu ve tam kapanma sürecine ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.