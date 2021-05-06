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Gündem Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü mü?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü mü?

En son yapılan Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma çıkmıştı. Bugünlerde tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken sıklıkla "Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü toplantı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" sorusu yöneltiliyor. Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Tam kapanma gündemiyle Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:26:00 -
Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü mü?

Türkiye 17 günlük tam kapanmayı yaşarken Ramazan Bayramı da iple çekiliyor. Şu sıralar tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alıyor. Bu nedenle de gözler Kabine toplantısında...

Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü mü?

Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerinin devreye girdiği tam kapanma dönemi devam ederken, gözler bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi 17 günlük kısıtlama kararları olacak. Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin salgında gelinen son nokta ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi.

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemde yer aldı. Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor. Ancak tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

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