Türkiye 17 günlük tam kapanmayı yaşarken Ramazan Bayramı da iple çekiliyor. Şu sıralar tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alıyor. Bu nedenle de gözler Kabine toplantısında...

Kabine toplantısı ne zaman, pazartesi günü mü?

Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerinin devreye girdiği tam kapanma dönemi devam ederken, gözler bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi 17 günlük kısıtlama kararları olacak. Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin salgında gelinen son nokta ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi.

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemde yer aldı. Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor. Ancak tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.