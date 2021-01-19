Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?
Kabine toplantı tarihi | Koronavirüs salgınında kısıtlama ya da normalleşme adımlarıyla ilgili kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Azalan vaka sayılarının ardından milyonlarca kişi restoranların, kafelerin, düğün salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman sona erecek? Korona yasakları kalktı mı?
Restoranlar lokantalar açılıyor mu? Ülkesizde mart ayından buyana koronavirüs salgını sebebiyle aralıklarla sert tedbirler uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısı azaldıkça kademeli olarak yasakların kaldırılacağını açıklamıştı. Esnaf dükkanların ne zaman açılacağını, restoranlara kafelere ne zaman müşteri alınacağını araştırıyor. Peki, kabine ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları kalkacak mı?
Kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınana kararları açıklıyor. Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi hafta sonu yasaklarının ne zaman kaldırılacağın cevabını araştırıyor.
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.