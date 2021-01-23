Korona yasakları ne zaman kalkacak? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Salgınla ilgili önemli kararlar bilindiği gibi kabine toplantılarında alınıyor. Sokağa çıkma yasakları, işletmelerin açılıp açılmayacağını merak edenler kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları bitiyor mu?

2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakalar azaldıkça kısıtlamaların kademeli olarak azalacağını belirtti. Bu sebeple vatandaşlar bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısının 25 Ocak Pazartesi günü saat 15.30’da başlaması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.