Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Son kabine toplantısı 25 Ekim’de gerçekleşti. Bu sebeple milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı tarihi açıklandı mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?

Kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda gündeme dair konular görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının kabinede görüşülüp görüşülmeyeceğini merak ediyor. Asgari Ücret zammı her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından açıklanıyor. Komisyon, aralık ayında dört toplantı yapacak. Toplantının ardından ise zam oranı açıklanacak.