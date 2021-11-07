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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?

Kabine toplantısı hangi gün? Vatandaşlar salgın ve ekonomik konular sebebiyle kabine toplantısının yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:41:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Son kabine toplantısı 25 Ekim’de gerçekleşti. Bu sebeple milyonlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı tarihi açıklandı mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında asgari ücret belli olur mu?

Kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda gündeme dair konular görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının kabinede görüşülüp görüşülmeyeceğini merak ediyor. Asgari Ücret zammı her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından açıklanıyor. Komisyon, aralık ayında dört toplantı yapacak. Toplantının ardından ise zam oranı açıklanacak.

 

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