Kabine toplantısı ne zaman? Kabine haftası hangi gün?
Kabine toplantısı olacak mı? Koronavirüs salgını döneminde kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Artan vakalarla birlikte milyonlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor ve “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?
Koronavirüs salgınıyla birlikte kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Söz konusu toplantılarda salgının seyrine ilişkin önemli kararlar alındı. Artan vakalar sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının gelip gelmeyeceği, yüz yüze eğitimin durumu merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar döner mi?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine haftası hangi gün?
Son kabine toplantısı 25 Ekim’de yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının 8 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı oldukça kısıtlamaların gündeme gelmeyeceğini geçtiğimiz günlerde ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise “Sistemin kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak” dedi.