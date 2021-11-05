Kabine toplantısı ne zaman? Kabine haftası hangi gün?

Kabine toplantısı olacak mı? Koronavirüs salgını döneminde kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Artan vakalarla birlikte milyonlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor ve “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?