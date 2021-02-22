Korona yasaklarının kaldırılacağı iller güncel | Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele tüm hızla sürüyor. Bulaş zincirinin kırılması için pek çok tedbir kararı uygulanıyor. Bazı illerde vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözleniyor. Bu sebeple Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle kabine, illere göre normalleşme kararı aldı. Söz konusu açıklama geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta illere göre kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Peki, hangi şehirlerde yasaklar bitecek?

Kabine toplantısı ne zaman? Hangi illerde yasaklar kaldırılıyor?

Milyonlarca kişi yasakların ne zaman hangi şehirlerde kaldırılacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Kabine toplantısında hangi illerde öncelikli olarak hangi normalleşme adımlarının atılacağının kararlaştırılması bekleniyor.