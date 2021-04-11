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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Kabine toplantısı pazartesi mi salı mı?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Kabine toplantısı pazartesi mi salı mı?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Koronavirüs salgınında kısıtlamalarla ilgili önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Son kabine toplantısı 29 Mart’ta yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 20:25:00 -
Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Kabine toplantısı pazartesi mi salı mı?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Kabine toplantısı pazartesi mi salı mı?

Türkiye’de 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası güncellendi. Ramazan ayında 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. Ayrıca ülke genelinde ramazan boyunca yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeyecek. Son günlerdeki artan vakalar sebebiyle vatandaşlar yeni kısıtlamaların olup olmayacağını araştırıyor. Bu hafta kabine toplantısının hangi gün yapılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak 12 Nisan Pazartesi günü Bilim Kurulu, 13 Nisan Salı günü ise kabine toplantısının yapılması bekleniyor.

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