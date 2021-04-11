Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Kabine toplantısı pazartesi mi salı mı?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Koronavirüs salgınında kısıtlamalarla ilgili önemli kararlar kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Son kabine toplantısı 29 Mart’ta yapıldı. Bu sebeple vatandaşlar bu hafta kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?