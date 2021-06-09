  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de korkutan gelişme! Yeni vakalarda görüldü
Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren...
Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti
Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası harekete geçildi
Gündem Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vaka ve vefat sayısı azaldıkça vatandaşlar kısıtlamaların tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:55:00 -
Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınında uygulanan kısıtlamalara yönelik önemli kararlar kabine toplantısında veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman, ayın kaçında yapılacağını sık sık araştırıyor. Peki, kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Son birkaç günde aşı sırasında yeni gruplara geçildi. Pek çok kişi yasaklarının durumunu, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Bu sebeple kabine toplantısı merak ediliyor. Son olarak 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Genellikle kabine toplantılarının arasında 2 hafta bulunuyor. Ancak gelecek hafta NATO zirvesi düzenleneceği için kabine toplantısı öne çekildi. Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?
Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?

Yaşam

Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay