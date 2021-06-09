Koronavirüs salgınında uygulanan kısıtlamalara yönelik önemli kararlar kabine toplantısında veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman, ayın kaçında yapılacağını sık sık araştırıyor. Peki, kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman hangi gün? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Son birkaç günde aşı sırasında yeni gruplara geçildi. Pek çok kişi yasaklarının durumunu, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Bu sebeple kabine toplantısı merak ediliyor. Son olarak 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Genellikle kabine toplantılarının arasında 2 hafta bulunuyor. Ancak gelecek hafta NATO zirvesi düzenleneceği için kabine toplantısı öne çekildi. Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.