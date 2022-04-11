Kabine toplantısı ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ne kadar yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi alan milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Milyonlar kabine toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar heyecanla bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kabine toplantısı 12 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda ekonomiden, Rusya-Ukrayna krizine kadar pek çok konunun görüşülmesi bekleniyor.
Toplantıda ramazan bayramı ikramiyesine yapılacak olan artış ve maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.