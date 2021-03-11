Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde salgının seyrine göre alınan kararlar vatandaşlara kabine toplantılarının ardından duyuruluyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının tarihini yakından araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

1 Mart Pazartesi günü kabine toplanmıştı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerinde karar dönemini ve risk haritasını açıklamıştı. Söz konusu risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Yenilenen haritaya göre yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının hangi olacağını araştırıyor. Kabine toplantısının tarihi açıklanmadı ancak 15 Mart’ta yapılması bekleniyor.