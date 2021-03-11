  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Yeni korona yasakları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgınında kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla ilgili önemli kararları açıklıyor. Bu sebeple pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:55:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde salgının seyrine göre alınan kararlar vatandaşlara kabine toplantılarının ardından duyuruluyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının tarihini yakından araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

1 Mart Pazartesi günü kabine toplanmıştı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerinde karar dönemini ve risk haritasını açıklamıştı. Söz konusu risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Yenilenen haritaya göre yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının hangi olacağını araştırıyor. Kabine toplantısının tarihi açıklanmadı ancak 15 Mart’ta yapılması bekleniyor.

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?
Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Sağlık

Korona aşısı çocuklara yapılacak mı? Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay