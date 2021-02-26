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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantıları salgının seyrinin değerlendirilmesi açısından son derece önemli. Yasaklar ve normalleşme adımları hakkında kararlar kabine toplantılarında veriliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:04:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?

Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantıları salgın sürecinde vatandaşların daha fazla dikkatini çekmeye başladı. Yasakları ve normalleşme adımları hakkındaki kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı olur mu?

İllere göre normalleşme adımlarının 1 Mart’ta atılacağı geçtiğimiz kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Resmi bir tarih ve saat açıklanmasa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kabine toplantısına yönelik ifadeler kullandı. Bakan Koca, “ İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar” dedi.

Kabine toplantısının 1 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor. 

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