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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasak gelecek mi?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasak gelecek mi?

Aşı olmayanlara hangi yasaklar gelecek? Koronavirüs salgınında vakalar 24 bin seviyelerinde seyrediyor. Hal böyle olunca yasakların geri dönüp dönmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları olacak mı? Kimlere korona yasağı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:33:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasak gelecek mi?

Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Son haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle milyonlar yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Hal böyle olunca milyonlar “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasak gelecek mi?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü kabine toplantısının yapılması bekleniyordu ancak orman yangınları sebebiyle bu toplantı ertelendi. Kabine toplantısının tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kulislere kabine toplantısının yeni hafta başında yapılacağı konuşuluyor.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Toplantıda aşı olmayanlara yönelik yaptırımlar, yüz yüze eğitim konusu gibi maddelerin görüşülmesi bekleniyor.

 

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