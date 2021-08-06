Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana kabine toplantıları yakından takip ediliyor. Son haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle milyonlar yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Hal böyle olunca milyonlar “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Aşı olmayanlara yasak gelecek mi?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü kabine toplantısının yapılması bekleniyordu ancak orman yangınları sebebiyle bu toplantı ertelendi. Kabine toplantısının tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kulislere kabine toplantısının yeni hafta başında yapılacağı konuşuluyor.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Toplantıda aşı olmayanlara yönelik yaptırımlar, yüz yüze eğitim konusu gibi maddelerin görüşülmesi bekleniyor.