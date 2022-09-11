Kabine toplantısı ne zaman? 12 Eylül Pazartesi kabine toplantısı olacak mı?
Milyonlarca kişi yarın kabine toplantısı olup olmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı TOKİ detayları:
Kabine toplantısı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.Bu sebeple yarın kabine toplantısının olup olmayacağı araştırılıyor.
Kabine toplantısı ne zaman? 12 Eylül Pazartesi kabine toplantısı olacak mı?
Son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki kabine toplantısının 19 Eylül'de yapılması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ detaylarıyla ilgili 13 Eylül Salı günü açıklama yapacak.