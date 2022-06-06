Kabine toplantısı faiz kararı
Merakla beklenen kabine toplantısı 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz kararına ilişkin konuştu. Peki, faiz kararı ne oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz için ne söyledi?
Kabine toplantısı faiz kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Bu iktidar faizi artırmayacak, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz” dedi.