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Ekonomi Kabine toplantısı faiz kararı
Ekonomi

Kabine toplantısı faiz kararı

Merakla beklenen kabine toplantısı 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz kararına ilişkin konuştu. Peki, faiz kararı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 18:03:00 -
Kabine toplantısı faiz kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz için ne söyledi?

Kabine toplantısı faiz kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Bu iktidar faizi artırmayacak, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Yorumlar

volki

Dedi ve dolar 20 kurus artti. Sorarlarsa dis gucler dersiniz !!.
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