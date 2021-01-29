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Yaşam Kabine toplantısı bu hafta ne zaman?
Yaşam

Kabine toplantısı bu hafta ne zaman?

Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? asaklar ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı, saat kaçta başlıyor? Türkiye'nin gözü 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Yeniakit Publisher
2021-01-29 23:37:00 -
Kabine toplantısı bu hafta ne zaman?

Çarşamba gününe gelinmesiyle beraber Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı için de meraklı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş normalleşme adımlarının açıklanacağı öngörülen ve kritik kararların alındığı bu toplantının tarihini merak ederken konuyla ilgili araştırmalarına da başladı.

Kabine toplantısı bu hafta ne zaman?

Bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemine gelen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Olası normalleşme takvimi bir süredir neredeyse tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alırken bir yandan da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması konusunda kritik görüşmelerin gerçekleşmesi beklentiler arasında. Bu hafta Kabine Toplantısı'nın hangi gün yapılacağı henüz bilinmiyor.

Yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."

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