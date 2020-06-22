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Aktüel

Kabil'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:36:37 -
Kabil'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Afganistan Başsavcılığında çalışan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Başsavcılığı çalışanlarının Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda 2'si savcı, 5 çalışanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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