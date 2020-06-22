Kabil'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Afganistan Başsavcılığında çalışan 5 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Başsavcılığı çalışanlarının Deh Sebz ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda 2'si savcı, 5 çalışanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.