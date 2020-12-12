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Aktüel Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü
Aktüel

Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:02:23 -
Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe atılan 4 roket mermisinin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Lab Cer bölgesinde bir aracın içerisinden ateşlenen 4 roket mermisinden ikisinin Kabil Havalimanı ve diğer ikisinin de Hoca Ravaş bölgesindeki yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi.

Aryen, saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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